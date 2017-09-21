"Ъ": комитет Думы одобрил проект поправок к уставу ж/д транспорта относительно правил ТОР

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по транспорту одобрил проект поправок к уставу железнодорожного транспорта, которые изменяют правила текущих отцепочных ремонтов (ТОР), сообщает газета "Коммерсантъ".

В частности, по данным "Ъ", поправки позволят принять нормативный акт о компенсации расходов ОАО "РЖД" на операции по отцепке и прицепке к поездам неисправных вагонов, а также на груженый пробег вагонов, следующих в ТОР.

В РЖД "Ъ" заявили, что изменения "направлены на уточнение порядка проведения операций с неисправными вагонами".

Данные меры вызывают протест операторов. Как отмечает один из собеседников "Ъ", "это попытка внести в систему тарификации ОАО "РЖД" якобы новые услуги, связанные с отцепкой, подачей локомотива и доставкой вагона в депо, но они до этого были предусмотрены тарифом".

Как объяснил другой источник газеты, если РЖД принимают вагон к перевозке, то он в нормативном состоянии. При поломке по операционным причинам или по вине владельца вагона его отцепляют, отвозят в ремонтное депо РЖД, чинят и отправляют дальше, ответственность за вагон в это время у перевозчика. Расходы идут на ремонт, на работу локомотива и на стоянку на путях. Когда у РЖД был свой парк, расходы включались в тариф, но сейчас невозможно сказать, что учтено в тарифе монополии, а что - в вагонной составляющей (расходы владельцев вагонов прим. "Ъ"), отмечает собеседник "Ъ", добавляя, что и определение причины отцепки, и ремонт осуществляет РЖД, независимого аудита нет. Операторы опасаются, говорит источник "Ъ", что РЖД будет постоянно признавать, что в отцепке виноват владелец вагона, и возлагать на него все затраты.