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Погрузка на транспорте в Китае в августе 2017 г. увеличилась на 11%, до 4,2 млрд тонн

Экономика и бизнес Транспорт
21 сентября, 12:48 UTC+3

За первые восемь месяцев года общий объем погрузки увеличился относительно того же периода прошлого года на 10,5%, до 29,99 млрд тонн

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ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Совокупный объем погрузки на все виды транспорта в Китае по итогам августа 2017 года составил 4,2 млрд тонн, что на 11,4% превышает показатель августа прошлого года, следует из данных Национального бюро статистики КНР.

За отчетный период погрузка на автомобильном транспорте увеличилась на 12,2%, до 3,3 млрд тонн.

Объем погрузки на сети Китайских железных дорог за прошлый месяц составил 315,9 млн тонн (+13,1%), на внутреннем водном транспорте - 575,83 млн тонн (+6,2%).

Авиаперевозки грузов выросли на 7,5%, до 570 тыс. тонн.

За первые восемь месяцев года общий объем погрузки увеличился относительно того же периода прошлого года на 10,5%, до 29,99 млрд тонн. В том числе автотранспортом перевезено 23,21 млрд тонн (+10,6% к аналогичному периоду 2016 года). На железных дорогах Китая было погружено 2,44 млрд тонн грузов (+15,3%). Объем погрузки на внутреннем водном транспорте составил 4,34 млрд тонн (+7,3%). Авиаперевозки грузов возросли на 6,2%, до 4,45 млн тонн.

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