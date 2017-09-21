Авиакомпания "Азимут" планирует выйти на международные маршруты через два года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут", совершившая в четверг свой первый регулярный рейс из Ростова-на-Дону в московский аэропорт Внуково, планирует начать международные полеты через два года. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель совета директоров авиакомпании Павел Удод.

"Точно не позже", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли международные рейсы через два года или позже.

Согласно российскому законодательству, новая авиакомпания перед выходом на международные маршруты должна отлетать на внутренних направлениях не меньше двух лет. Если материнская авиакомпания уже имеет опыт полетов на международных направлениях, это ограничение снимается (как в случае с "Победой"). По словам Удода, процедура получения разрешения на выполнения международных полетов в Росавиации проходит примерно за два месяца.

Как сообщается на сайте авиакомпании "Азимут", на данный момент открыты рейсы из Ростова-на-Дону в Москву и из Москвы в Омск. В течение двух ближайших месяцев также планируется открыть полеты из Ростова-на-Дону в Санкт- Петербург, Самару и Новосибирск, а также из Краснодара в Санкт-Петербург.

Парк авиакомпании

Сейчас авиапарк перевозчика состоит из четырех самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100). К 2021 году парк авиакомпании должен состоять из 16 таких самолетов.

По словам Удода, авиакомпания также рассматривает использование в перспективе других самолетов, в том числе предложения поступают от иностранных авиапроизводителей. В целом компании может быть интересен и российский самолет МС-21. Однако, по словам Удода, сейчас наиболее подходящий по размерности самолет для перевозчика - SSJ-100.

Он добавил, что сейчас один из четырех самолетов авиакомпании всегда находится в резерве на случай поломки основных бортов. При этом в базовом аэропорту авиакомпании (строящийся аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону - прим. ред.) создается склад для запчастей SSJ-100, который должен помочь сократить время ремонта за счет снижения времени доставки запчастей.

Авиакомпания "Азимут" принадлежит председателю совета директоров аэропорта Внуково Виталию Ванцеву. Ранее "Ведомости" в числе владельцев авиакомпании также называли Павла Удода и гендиректора авиакомпании Павла Екжанова.

По словам Удода, планируется, что в этом году блок- пакет акций "Азимута" может получить Региональная корпорация развития Ростовской области.

"Мы планируем привлекать акционера - это администрация Ростовской области. В Ростове есть Региональная корпорация развития, это наш планируемый и будущий акционер, она намерена войти в состав акционеров авиакомпании "Азимут", поскольку они принимают самое активное участие и в нашем развитии, и в нашем становлении, - рассказал Удод. - 25% плюс две акции. Я думаю, это (вхождение в капитал - прим. ред.) будет с этого года".

Он, добавил, что уставный капитал авиакомпании будет увеличен через допэмиссию.

В сентябре прошлого года на заседании президиума Госсовета президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами. Позже министр транспорта Максим Соколов заявил, что такой авиакомпанией может стать "Азимут" с базированием в новом аэропорту Ростова-на-Дону.