Грузооборот портов КНР в августе 2017 г. увеличился на 6,8%, до 729,91 млн тонн

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Грузооборот портов Китая по итогам августа 2017 года вырос на 6,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, до 729,91 млн тонн. Данная информация содержится в материалах Национального бюро статистики КНР.

Объем перевалки внешнеторговых грузов в отчетном периоде вырос на 5,4%, до 302,54 млн тонн.

Объем перевалки каботажных грузов в портах Китая составил 427,37 млн тонн, рост относительно августа 2016 года - 7,8%

За восемь месяцев этого года грузооборот портов Китая составил 5,78 млрд тонн (+7,5% к аналогичному периоду прошло года). Объем перевалки внешнеторговых грузов вырос на 6,5%, до 2,39 млрд тонн, каботажных - на 8,2%, до 3,39 млрд тонн.