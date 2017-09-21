A.P. Moeller-Maersk продает танкерный бизнес APMH Invest за $1,17 млн

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КОПЕНГАГЕН, 21 сентября. /ТАСС/. Датская компания A.P. Moeller-Maersk заключила соглашение с APMH Invest ("дочка" A.P. Moller Holding) о продаже Maersk Tankers за $1,17 млн, говорится в сообщении компании.
Глава группы Maersk Сорен Скоу заявил, что это решение - "важный шаг в реализации стратегии по высвобождению ресурсов для будущего развития A.P. Moller - Maersk в индустрии контейнерных перевозок, портового и логистического бизнеса".
Год назад Maersk объявил о проведении реорганизации, предусматривающей разделение транспортного и нефтяного бизнесов.
В конце августа текущего года компания заключила соглашение с французской нефтегазовой Total о продаже за $7,45 млрд нефтегазового бизнеса - Maersk Oil.
Ожидается, что решения по другим компаниям энергетического блока - Maersk Drilling и Maersk Supply Service - примут до конца 2018 года.
APMH Invest намерена создать консорциум для управления Maersk Tankers, в состав которого может войдет японская Mitsui & Co.
Maersk Tankers входит в группу A.P. Moeller-Maersk с 1928 года. Флот под управлением компании составляет 161 танкер, в том числе 80 судов - собственность компании. Штат сотрудников - 3,1 тыс. человек.