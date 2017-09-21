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Производство грузовых вагонов в России в январе-августе 2017 г. выросло на 78,5%

Экономика и бизнес Транспорт
21 сентября, 15:06 UTC+3

Выпуск магистральных тепловозов за отчетный период сократился на 7,3% и достиг 153 секций

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Производство грузовых магистральных вагонов широкой колеи в России в январе-августе 2017 года выросло на 78,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 35 тыс. единиц, говорится в материалах Росстата.

Выпуск магистральных тепловозов за отчетный период сократился на 7,3% и достиг 153 секций.

В августе этого года производство грузовых вагонов выросло на 23,3% относительно прошлого года, однако сократилось на 8,2% относительно июля 2017 года.

Производство тепловозов по сравнению с августом 2016 года сократилось на 25%.

По итогам 2016 года производство грузовых вагонов достигло 36,6 тыс. единиц, тепловозов - 149 единиц.

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