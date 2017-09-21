Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зеленодольский судозавод 23 сентября спустит на воду судно для заказчика из ОАЭ

Экономика и бизнес Транспорт
21 сентября, 17:01 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 21, сентября. /ТАСС

Судно при сравнительно малой осадке может развивать высокую скорость, а также имеет высокие мореходные качества и экономит топливо

Поделиться
Материал из 1 страницы
© АО "Зеленодольский судостроительный завод"

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Зеленодольский судостроительный завод 23 сентября проведет церемонию спуска на воду скоростного пассажирского судна для заказчика из ОАЭ - ARJ Holding L.L.C, сообщила пресс-служба судозавода в четверг.

"23 сентября <…> состоится торжественная церемония спуска на воду скоростного пассажирского судна проекта А145Е, спроектированного ООО "Агат Дизайн Бюро", предназначенного для заказчика в Объединенных Арабских Эмиратах. Скоростные комфортабельные пассажирские суда проекта А145 предназначены для перевозок до 150 пассажиров с багажом в прибрежной морской зоне со скоростью около 40 узлов на расстояние до 400 миль без дозаправки", - сказано в сообщении.

Судно при сравнительно малой осадке может развивать высокую скорость, а также имеет высокие мореходные качества и экономит топливо. Оно обеспечено современным интерьером, сравнительно высокими удельными площадями и объемами, удобными креслами, видео-, аудиотехникой и возможностью организации питания пассажиров на борту.

Совместный контракт на строительство двух скоростных пассажирских судов проекта А145Е между АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" и заказчиком в ОАЭ был подписан в 2017 году в рамках IX Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017". Торжественная закладка теплоходов состоялась 13 июля 2017 года.

Заказчиком выступает ARJ Holding L.L.C. Компания существует с 1964 года, ее штаб-квартира расположена в Дубаи. Сферы деятельности компании - строительный рынок, промышленность, активы в сфере гостеприимства, бизнес-услуг и торговли.

ОАО "Зеленодольский завод имени A. M. Горького" - одно из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. За 120 лет работы завод построил более 1,5 тыс. морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Двадцать лет в поиске: что превратило "Яндекс" в одного из лидеров интернета
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: США давят на Европу, чтобы она отказалась от проекта "Северный поток - 2"
2
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
3
В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе
6
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама