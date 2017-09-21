Зеленодольский судозавод 23 сентября спустит на воду судно для заказчика из ОАЭ

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Зеленодольский судостроительный завод 23 сентября проведет церемонию спуска на воду скоростного пассажирского судна для заказчика из ОАЭ - ARJ Holding L.L.C, сообщила пресс-служба судозавода в четверг.

"23 сентября <…> состоится торжественная церемония спуска на воду скоростного пассажирского судна проекта А145Е, спроектированного ООО "Агат Дизайн Бюро", предназначенного для заказчика в Объединенных Арабских Эмиратах. Скоростные комфортабельные пассажирские суда проекта А145 предназначены для перевозок до 150 пассажиров с багажом в прибрежной морской зоне со скоростью около 40 узлов на расстояние до 400 миль без дозаправки", - сказано в сообщении.

Судно при сравнительно малой осадке может развивать высокую скорость, а также имеет высокие мореходные качества и экономит топливо. Оно обеспечено современным интерьером, сравнительно высокими удельными площадями и объемами, удобными креслами, видео-, аудиотехникой и возможностью организации питания пассажиров на борту.

Совместный контракт на строительство двух скоростных пассажирских судов проекта А145Е между АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" и заказчиком в ОАЭ был подписан в 2017 году в рамках IX Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017". Торжественная закладка теплоходов состоялась 13 июля 2017 года.

Заказчиком выступает ARJ Holding L.L.C. Компания существует с 1964 года, ее штаб-квартира расположена в Дубаи. Сферы деятельности компании - строительный рынок, промышленность, активы в сфере гостеприимства, бизнес-услуг и торговли.

ОАО "Зеленодольский завод имени A. M. Горького" - одно из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. За 120 лет работы завод построил более 1,5 тыс. морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений.