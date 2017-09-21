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Передача станции метро "Мякинино" властям Москвы завершится до конца года

Экономика и бизнес Транспорт
21 сентября, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Президент Crocus Group Арас Агаларов сказал, что оформление документов идет нормально

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Процесс передачи станции метро "Мякинино" в безвозмездную аренду властям Москвы идет без сбоев, он завершится, как и планировалось, до конца 2017 года, сообщил журналистам Арас Агаларов, президент компании Crocus Group, которая является инвестором строительства.

"Оформление документов идет нормально. До конца 2017 года "Мякинино" будет передано в аренду", - сказал Агаларов.

Ранее Агаларов сообщил ТАСС, что Crocus Group передаст станцию метро "Мякинино" в бессрочную безвозмездную аренду Московскому метрополитену. Отсутствие заключения о соответствии нормам безопасности стало причиной решения Московского метрополитена закрыть с 22 августа станцию метро "Мякинино". Трудность получения данного документа заключается в бюрократическом круговороте между московскими и областными органами Ростехнадзора, заявлял ранее Агаларов.

Станция "Мякинино"

Ранее Московский метрополитен объявил о закрытии станции "Мякинино" с 22 августа на неопределенный срок из-за несоответствия нормам безопасности. Это было связано с неурегулированными имущественно-земельными отношениями между собственником станции, которым, по данным метрополитена, является Crocus Group, и столичной подземкой. В этой ситуации не может выполняться закон о транспортной безопасности, заявили в Московском метрополитене.

Однако московский мэр Сергей Собянин 17 августа сказал, что станцию "Мякинино" метрополитен закрывать не будет, но компания Crocus Group в ближайшее время должна устранить проблемы, которые она не может решить уже седьмой год.

Наземная станция "Мякинино" Арбатско-Покровской линии открылась 26 декабря 2009 года и стала первой станцией метро в Подмосковье. Станция расположена на территории Мякининской поймы, входящей в состав городского поселения Красногорск Красногорского района Московской области, недалеко от МКАД, в непосредственной близости от многофункционального комплекса "Крокус Сити", международного выставочного центра "Крокус Экспо", концертного зала "Крокус Сити Холл" на 6 тыс. зрителей, "Крокус Сити Молла", тематического торгово-развлекательного комплекса Vegas и гипермаркета "Твой дом".

Пропускная способность станции - порядка 40 тыс. пассажиров в сутки. Проектирование и строительство финансировались из бюджетов Москвы и Московской области и за счет частных инвестиций коммерческой компании "Крокус Групп".

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