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ОТЛК и чешская CD Cargo будут развивать грузовые ж/д перевозки по маршруту Китай - Европа

Экономика и бизнес Транспорт
22 сентября, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

CD Cargo является крупнейшим чешским железнодорожным перевозчиком

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (АО "ОТЛК") и дочерняя компания Чешских железных дорог CD Cargo подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместное развитие грузовых железнодорожных перевозок по маршруту Китай - Европа, сообщает пресс-служба российской компании.

Документ в рамках XXVI пленарного заседания международной ассоциации "Координационный совет по транссибирским перевозкам" в Пекине подписали коммерческий директор CD Cargo Власта Славикова и президент ОТЛК Алексей Гром.

"Сотрудничество предусматривает обмен актуальной информацией в области логистики перевозок внешнеторговых грузов с участием сторон, подготовку и реализацию предложений по привлечению и развитию дополнительных грузопотоков на Евразийском пространстве с использованием контейнерных поездов, проведение совместных маркетинговых исследований в области перевозок грузов железнодорожным транспортом, а также организацию и представление новых совместных транспортных продуктов на международном транспортном рынке", - отмечается в сообщении.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.

CD Cargo является крупнейшим чешским железнодорожным перевозчиком. Компания предлагает услуги по перевозке различных грузов, включая перевозки в контейнерах, а также предоставляет парк вагонов в аренду. CD Cargo является одним из пяти крупнейших железнодорожных перевозчиков в рамках стран - членов ЕС.

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