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"Ъ": "Атомфлот" рассматривает варианты строительства ледоколов для СПГ-проектов "Новатэк"

Экономика и бизнес Транспорт
22 сентября, 10:30 UTC+3

В настоящее время, по данным издания, решается вопрос о конструкции судов и о месте их строительства

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. ФГУП "Атомфлот" рассматривает варианты строительства четырех ледоколов для СПГ-проектов "Новатэк" в районе Карского моря. Решение может быть принято весной следующего года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В настоящее время, по данным "Ъ", решается вопрос о конструкции судов и о месте их строительства. Они могут быть как двухтопливными (СПГ и дизтопливо), так и атомными. Если "Атомфлот" примет решение строить суда на атомной тяге, то вероятным претендентом на заказ может стать Балтийский завод, прогнозируют источники газеты. Однако если будет принято решение в пользу двухтопливных ледоколов - Выборгский судостроительный завод. Оба предприятия входят в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК).

Согласно предварительной оценке собеседников "Ъ", стоимость атомного ледокола составить примерно 20 млрд руб., двухтопливного - 14 млрд руб.

"В случае вложения частных средств фактор цены станет ключевым: инвестор не будет переплачивать за ледокол только потому, что он атомный. Если деньги найдутся в бюджете, можно будет строить ледоколы и на Балтзаводе",- цитирует "Ъ" источник в отрасли.

Источники финансирования пока не известны. В Минпромторге утверждают, что официальной позиции "Атомфлота" по строительству не поступало.

"Не было ни обращений, ни предложений проработать данный вопрос, ни техзадания, - сообщили "Ъ" в министерстве. - Все будет зависеть от конкретных договоренностей "Атомфлота" и потенциальных инвесторов, под проекты которых должны быть построены эти ледоколы".

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