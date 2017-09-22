Лизинговая компания "Трансфин-М" в 2018 году вложит в предприятия Кузбасса 7,5 млрд руб.

КЕМЕРОВО, 22 сентября. /ТАСС/. Администрация Кемеровской области и ПАО "Трансфин-М" заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 год, в рамках которого лизинговая компания планирует инвестировать в Кузбасс 7,5 млрд рублей, в том числе в проект создания угольного предприятия, сообщает пресс-служба региональной администрации в пятницу.

"В рамках соглашения в 2018 году ПАО "Трансфин-М" планирует инвестировать в предприятия 7,5 млрд рублей, создать дополнительно 700 новых рабочих мест, повысить среднемесячную заработную плату до 10% к уровню 2017 года, а также обеспечить уплату налогов во все уровни бюджета в объеме 383,5 млн рублей", - говорится в сообщении. Вложения по итогам 2017 года оцениваются в 6,4 млрд руб.

Как отметили в администрации, в числе новых проектов лизинговой компании - строительство угледобывающего предприятия в Кузбассе. "Компания планирует вложить средства в новый проект по строительству угледобывающего предприятия на территории региона. Для этих целей создано предприятие ООО "ПромНедраТранс" (Кемерово), идет процесс оформления документов на получение лицензии на право угледобычи", - уточнили в пресс-службе.

Параметры данного проекта и сроки его реализации не уточняются. На данный момент ТАСС не располагает комментарием представителей "Трансфин-М".

"Трансфин-М" реализует в Кузбассе три проекта. Компания - основной кредитор закрытого Новокузнецкого вагоностроительного завода (признан банкротом), на площадках которого ведутся работы по созданию индустриального парка. Ожидается, что его могут открыть до конца 2017 года.

Компания также выступает основным инвестором проекта "Сибирской инвестиционной группы" (СИГ) по строительству в территории опережающего развития моногорода Юргы завода по выращиванию радужной форели, первую очередь которого ввели 20 сентября, вложив в нее 750 млн рублей. Также ООО "ТФМ- Спецтехника" (принадлежит СИГ) реализует проект по предоставлению спецтехники угледобывающим компаниям, ведущим добычу открытым способом.

О компании

ПАО "Трансфин-М", созданное в 2005 году, входит в тройку крупнейших лизинговых компаний России. Учредитель - негосударственный пенсионный фонд России "Благосостояние". Его основным владельцем выступает Транскредитбанк. Также доли фонда принадлежат "Торговому дому РЖД", некоммерческому партнерству "Неправительственная организация содействия развитию фондового рынка" и общественной организации "Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей".