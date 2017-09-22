Turkish Airlines намерена заказать у Boeing 40 самолетов Dreamliner на $10,8 млрд

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АНКАРА, 22 сентября. /ТАСС/. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines подписала предварительное соглашение с корпорацией Boeing на покупку 40 широкофюзеляжных пассажирских самолетов Boeing 787-9 Dreamliner. Как сообщила газета "Сабах", контракт оценивается в $10,8 млрд.
Соглашение подписали председатель совета директоров Turkish Airlines Илькер Айджи и заместитель председателя американской корпорации Boeing Рой Коннор в Нью-Йорке. На торжественной церемонии подписания также присутствовал президент Турции Тайип Эрдоган.
"787 Dreamliner является самым технологически продвинутым самолетом в мире. Нам необходимы широкофюзеляжные самолеты для третьего стамбульского аэропорта. Мы также хотим усилить наш парк самолетов к 100-летию [Турецкой] Республики", - отметил Айджи.
Turkish Airlines - один из крупнейших авиаперевозчиков в мире, который осуществляет полеты по 302 маршрутам - 250 из них международные. Авиапарк компании насчитывает 335 самолетов.