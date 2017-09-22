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Владивостокский МТП обработал первое судно линии Intra Asia 1

Экономика и бизнес Транспорт
22 сентября, 11:27 UTC+3

IA1 соединяет порты Джакарта, Сурабая, Гонконг, Шеньчжэнь, Нинбо, Шанхай, Кванъян, Пусан и Владивосток

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу Fesco) обработало первое судно регулярного морского сервиса Intra Asia 1 (IA1) контейнерной компании MCC Transport Singapore Pte Ltd (входит в группу компаний Maersk), сообщает пресс-служба Fesco.

IA1 соединяет порты Джакарта, Сурабая, Гонконг, Шеньчжэнь, Нинбо, Шанхай, Кванъян, Пусан и Владивосток. Морскую транспортировку на линии обеспечивают шесть контейнеровозов: Dahlia, Bomar Spring, GH Zonda, Uni Fortuna, HS Chopin.

Первый рейс нового контейнерного сервиса во Владивосток выполнил теплоход Dahlia. Дедвейт контейнеровоза составляет 39,2 тыс. тонн, длинна - 222 метров, осадка - 12 метров, валовая вместимость - 28,9 тыс. тонн (2,82 тыс. TEU).

При обработке DAHLIA в ВМТП было выгружено более 800 TEU, на борт загружено 688 TEU экспортных контейнеров. Следующий заход этого судна во Владивосток запланирован на октябрь этого года, отмечается в сообщении.

Сервис IA1 стал второй морской линией Maersk, заходящей в ВМТП.

ПАО "ВМТП" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. По итогам 2016 года грузооборот стивидорной компании составил 5,62 млн тонн, что на 11,5% выше результата 2015 года. Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Группе также принадлежат 25,1% акций ПАО "Трансконтейнер".

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