Филиал "РЖД Логистики" впервые перевез крупногабаритное энергооборудование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Филиал АО "РЖД Логистика" в Санкт-Петербурге впервые выполнил перевозку крупногабаритных блок-контейнеров воздушной компрессорной станции, сообщает пресс-служба компании.

Восемь блок-контейнеров транспортировались автотранспортом с завода-производителя ООО "Компрессор Газ" в Санкт-Петербурге до станции Тайцы Октябрьской железной дороги. Оборудование было доставлено в два этапа с помощью четырех тралов. Далее энергетические блок-контейнеры были перегружены на платформы и доставлены на станцию Обская Северной железной дороги, где их принял грузополучатель.

"Мы самостоятельно создали специальный вид креплений, оптимальный для транспортировки крупногабаритных энергетических блок-контейнеров", - отметил директор филиала "РЖД Логистики" в Санкт-Петербурге Федор Ларионов.

Доставка была выполнена для ООО "Газпром добыча Надым" в сотрудничестве с Октябрьской железной дорогой.

"РЖД Логистика" создана в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса РЖД. "РЖД Логистика" представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.