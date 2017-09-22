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Объем погрузки ПГК на Горьковской желдороге за 8 месяцев вырос на 19%, до 3,1 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
22 сентября, 12:39 UTC+3

Доля ПГК в общем объеме погрузки на полигоне ГЖД выросла с 16% до 18%

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© Пресс-служба ПГК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Объем погрузки Нижегородского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-августе 2017 года составил 3,1 млн тонн, что на 19% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщается на сайте компании. Грузооборот увеличился почти в 2 раза и составил 3,4 млрд т-км.

Доля ПГК в общем объеме погрузки на полигоне Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") выросла с 16% до 18%.

В отчетном периоде филиал увеличил погрузку цемента на 58%, до 1,7 млн тонн, лома черных металлов - на 10%, до 460 тыс. тонн, строительных грузов - на 50%, до 147 тыс. тонн, химикатов и соды - на 4%, до 60 тыс. тонн. Также филиал погрузил 47 тыс. тонн кокса (в аналогичный период прошлого года эта номенклатура не перевозилась).

Объем погрузки во внутреннем сообщении достиг 3,02 млн тонн (+21%), экспортная погрузка снизилась на 22%, до 95 тыс. тонн.

Согласно сообщению, грузы следовали со станций ГЖД в местном сообщении и в адрес грузополучателей в пределах РФ, а также на экспорт преимущественно в направлении стран Балтии, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 125 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.

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