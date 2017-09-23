Движение по Старошереметьевскому шоссе в Химках запустят после реконструкции 23 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Движение по Старошереметьевскому шоссе в подмосковных Химках планируется запустить в субботу, 23 сентября. Благодаря реконструкции дорожного полотна повысится транспортная доступность международного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"23 сентября в 10:00 губернатор Московской области Андрей Воробьев откроет рабочее движение на участке автомобильной дороги от пересечения Старошереметьевского шоссе и улицы Ленина до съезда на Международное шоссе. Объект связывает между собой аэровокзальные комплексы Шереметьево-1 и Шереметьево-2. Мероприятие состоится на территории городского округа Химки", - говорится в сообщении.

Реконструкция дороги велась в рамках государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" с целью улучшения транспортной ситуации в районе аэропорта Шереметьево, уточняется в материале.

Реконструкция Старошереметьевского шоссе

Как ранее сообщали в пресс-службе главного управления дорожного хозяйства (ГУДХ) Московской области, которое с февраля 2017 года было объединено с региональным Минтрансом, проектном реконструкции Старошереметьевского шоссе предполагается связать аэровокзальные комплексы Шереметьево-1 и Шереметьево-2, образовав полукольцо с восточной стороны аэропорта. Кроме того, по итогам работ повысится транспортная доступность жилых районов на юге Химок.

Общая стоимость работ составила 1,935 млрд рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств федерального бюджета и регионального дорожного фонда.

Проектом предусмотрен ремонт Старошереметьевского шоссе общей протяженностью 7,236 км, в том числе строительство кольцевой развязки на месте пересечения шоссе и автодороги "Клязьма - Свистуха" длиной 1,77 км.

Помимо реконструкции дорожного полотна, для повышения уровня безопасности движения дорогу оборудуют переходно-скоростными полосами и четырьмя надземными пешеходными переходами, также будут проведены работы по переустройству существующих коммуникаций, благоустройству территории, установке дорожных знаков, освещения и шумозащитных экранов.

Пропускная способность

Существующая дорожная сеть в районе международного аэропорта Шереметьево не позволяла справиться с возрастающим транспортным потоком, интенсивность которого в течение ближайших 10 лет, по прогнозам регионального ГУДХ, увеличится до 32 тыс. автомобилей в сутки.

После реконструкции расчетная скорость движения по четырехполосному Старошереметьевскому шоссе составит 70 км/ ч.