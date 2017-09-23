Рабочее движение открыли по шоссе между терминалами аэропорта Шереметьево

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Рабочее движение по Старошереметьевскому шоссе, которое связывает аэровокзальные комплексы международного аэропорта Шереметьево, открылось после реконструкции в Подмосковье в субботу.

"Старошереметьевская трасса всем хорошо известна, она связывает два терминала крупнейшего в нашей стране аэропорта Шереметьево и долгое время была очень узкой, неудобной, и невозможно было вовремя попасть на самолет. Строители, которые присутствуют здесь, смогли в срок закончить строительство этой дороги. Я надеюсь, эти изменения оценят жители", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном открытии.

Как уточняется в материале пресс-службы губернатора и правительства региона, объект связывает между собой аэровокзальные комплексы Шереметьево-1 и Шереметьево-2 и образует полукольцо с восточной стороны аэропорта. В рамках проекта проведена реконструкция дороги общей протяженностью 7,2 км. Расчетная скорость движения по четырехполосной дороге (по две полосы в каждом направлении) составит 70 км/ч. Повысить уровень безопасности дорожного движения поможет организация переходно-скоростных полос, а также строительство четырех надземных пешеходных переходов.

Реконструкция шоссе позволит улучшить транспортную ситуацию между терминалами аэропорта и завершить остальную часть работ на объекте в срок. Полностью объект будет введен в эксплуатацию до конца ноября текущего года.

"После открытия рабочего движения продолжатся работы по благоустройству территории, переносу коммуникаций, строительству четырех надземных пешеходных переходов и кольцевой развязки на месте пересечения Старошереметьевского шоссе и автодороги "Клязьма - Свистуха" протяженностью 1,77 км", - говорится в пояснительной записке.

Общая стоимость реконструкции Старошереметьевского шоссе составила 1,9 млрд рублей. Строительство дороги осуществлялось в 2015-2017 годы. за счет средств федерального бюджета и регионального дорожного фонда. В работах на объекте задействовано свыше 110 специалистов и 35 единиц техники. Заказчиком реконструкции выступает подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ МО "Дирекция дорожного строительства", а подрядчиком - ООО "Трансстроймеханизация".