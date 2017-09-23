Авиакомпания "Азимут" сможет выполнять субсидируемые полеты с 2018 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Новая российская авиакомпания "Азимут" сможет выполнять субсидируемые государством полеты с 2018 года, заявил в субботу на совещании в Ростове-на-Дону министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Мною принято решение для поддержки авиакомпаний, использующих российскую авиатехнику, внести изменение в соответствующие федеральные авиационные правила, которые разрешат таким компаниям полеты по регулярным маршрутам, даже если их парк воздушных судов меньше восьми, чтобы они могли обеспечивать не только чартерные перелеты, но и претендовать на получение субсидий по программе 1242 (о субсидировании региональных авиаперевозок - прим. ТАСС)" , - сказал Соколов.

По словам председателя совета директоров авиакомпании "Азимут" Павла Удода, в настоящее время в парке авиакомпании четыре воздушных судна Sukhoi Superjet 100. "Еще четыре поступят в ближайшие семь месяцев, до апреля 2018 года. До 2021 года авиакомпания планирует увеличить парк воздушных судов до 21. По восьми судам есть твердые контракты со всем обеспечением, еще по восьми подписаны предварительные соглашения", - сказал он. Удод отметил, что "Азимут" готов начать полеты по субсидируемым маршрутам уже в ноябре этого года, однако, по словам Соколова, включиться в программу этого года будет проблематично.

"Вопрос будет зависеть от того, насколько другие авиаперевозчики имеют договора с главными распорядителями средств. Дополнительных средств в бюджете не предусмотрено. Но по 2018 году работу надо начинать уже сейчас, и все шансы для этого есть. Я прошу поддержать заявку компании", - сказал министр.

В сентябре прошлого года на заседании президиума Госсовета президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами. Позже министр транспорта Соколов заявил, что такой авиакомпанией может стать "Азимут" с базированием в новом аэропорту Ростова-на-Дону Платов.

В четверг авиакомпания "Азимут" совершила свой первый регулярный рейс из Ростова-на-Дону в московский аэропорт Внуково. Как сообщается на сайте авиакомпании, на данный момент открыты рейсы из Ростова-на-Дону в Москву и из Москвы в Омск. В течение двух ближайших месяцев также планируется открыть полеты из Ростова-на-Дону в Санкт- Петербург, Самару и Новосибирск, а также из Краснодара в Санкт-Петербург.