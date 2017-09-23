Новый аэропорт Ростова на начальном этапе сконцентрируется на внутренних перевозках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Новый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону в начале своей работы сосредоточится на внутренних перевозках, сообщил в субботу на совещании в Ростове-на-Дону генеральный директор УК "Аэропорты Регионов" (строит новый аэропорт) Евгений Чудновский.

"Пока мы не видим большого спроса со стороны иностранных перевозчиков. Я думаю, что пока надо сконцентрироваться на внутренних перевозках", - сказал он.

Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с российскими авиакомпании о начале полетов из нового аэропорта. "У нас сегодня хорошо продвинулись переговоры с авиакомпанией UTair и авиакомпанией "Победа" по сохранению и последующему увеличению объемов перевозок, в том числе трансферных. "Победа" сегодня делает [в старом аэропорту Ростова-на-Дону] стыковки рейсов на Москву и на Петербург с Баку и Тбилиси, в следующем году это продолжится, это достаточно хорошо пользуется спросом. С UTair прорабатывается вопрос о переброске их двухвинтовых самолетов для осуществления полетов в Южном федеральном округе", - пояснил он.

При этом, по его словам, "рывком" для развития аэропорта и отрасли в целом могло бы стать обнуление НДС для внутрироссийских перевозок. "Наши предложения по обнулению НДС на региональных направлениях сильно помогли бы нам сделать рывок. Безусловно, и экономическая ситуация, и либерализация полетов в Турцию дали свое инвестиционное значение, тем не менее рывок мы смогли бы сделать, если бы такое решение правительство приняло", - сказал Чудновский.

В свою очередь министр транспорта РФ Максим Соколов пояснил, что пока такое решение есть только в отношении Калининградской области. "Рассчитываю, что и в целом по стране, минуя московский авиаузел, мы сможем убедить, в первую очередь, наших коллег из Минфина, что это будет стимулом для развития всей отрасли и региональных авиаперевозок", - сказал министр.