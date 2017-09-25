"Ведомости": правительство отказалось от безвозмездного финансирования БАМа и Транссиба

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Модернизация Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей не получит финансирование из бюджета, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на опубликованный Минфином проект финансового документа на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. Теперь финансирование для проекта предусмотрено только из Фонда национального благосостояния (ФНБ), подтвердил газете представитель Минфина.

В августе ТАСС сообщал, что РЖД предлагали сдвинуть выделение последнего транша из ФНБ на 50 млрд рублей на развитие БАМа и Транссиба на 2018 год с 2019 года. Тогда вице-премьер Аркадий Дворкович в ходе совещания по развитию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке сказал, что это вполне возможно без превышения общего ранее согласованного лимита. Ранее сообщалось, что общая стоимость реализации проекта составляет 562 млрд рублей, из них 302 млрд рублей будут финансироваться за счет средств РЖД, 150 млрд рублей - из средств Фонда национального благосостояния, 110,2 млрд рублей - из средств федерального бюджета.

В 2013-2015 гг. РЖД из ФНБ и бюджета получили 71,5 млрд рублей. Таким образом, РЖД оставалось получить 100 млрд рублей из ФНБ и 88,5 млрд рублей из бюджета, отмечают "Ведомости". Однако в августе поручением президента РФ Владимира Путина финансирование ФНБ было увеличено до 150 млрд рублей. Бюджетные расходы были сведены к нулю. Так, пишет издание, проект недосчитался 38,5 млрд рублей.

По словам представителя Минтранса, дефицит по-прежнему составляет 88 млрд рублей. Бюджет проекта может быть дополнен вторым этапом, дефицит, в свою очередь, может быть восполнен на втором, добавляет он.

"Если параметры проекта будут увеличены и если правительство примет решение о дополнительных инвестициях за счет РЖД, можно рассмотреть возможность замещения средств бюджета дополнительными средствами ФНБ в сумме 88 млрд рублей", - приводит газета слова представителя Минтранса.

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66 млн тонн в год к уровню 2012 года. Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на заявление первого вице-президента ОАО "РЖД" Вадима Михайлова, что к 2024-2025 годам отправка грузов на Дальний Восток увеличится относительно уровня 2012 года на 114 млн тонн.