"Ъ": ФАС оценила уровень конкуренции в российских портах

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект справки-доклада о состоянии конкуренции в морских портах РФ за 2015-2017 годы, сообщает газета "Коммерсантъ".

По итогам анализа обнаружена ограниченная конкуренция на рынке перевалки черных металлов, минимальная - по зерну, средняя - по перевалке нефтепродуктов, а в некоторых сегментах она вообще отсутствует, сообщил изданию советник главы службы Павел Шпилевой. В ходе анализа ФАС учитывала вид грузов, отдельно выделяя кэптивные порты, оценивая условия доставки грузов в порт и его глубоководность. Также ведомство учитывало, на какие средства построена инфраструктура.

Так, замечает Шпилевой, существуют терминалы, созданные за бюджетные деньги, которые сдаются в аренду за 1-2% от выручки. В то же время есть примеры терминалов, куда вкладываются частные инвестиции. Таким образом, подчеркивает Шпилевой, здесь условия конкуренции "никак не равны".

Ведомство будет делать вывод о наличии конкуренции, если у потребителя с учетом вышеперечисленных критериев есть реальная возможность выбора порта перевалки на экономически сопоставимых условиях, говорит он.

ФАС подготовила документ в связи со спорами с крупнейшими стивидорами о том, как нужно дерегулировать отрасль и, в частности, выводить конкретные порты и терминалы из списка естественных монополий.

По словам источников "Ъ" на рынке, в докладе ФАС вообще не отражено влияние работы ОАО "РЖД" на конкуренцию между портами. Сейчас каждый порт зависит прежде всего от принятия решения компании о возможности перевозки груза в его адрес и согласования конкретных объемов, замечает один из них.

На отсутствие конкуренции в отрасли указывали грузоотправители, как правило, не владеющие портами, отмечается в публикации.

Желание ФАС вести конструктивный разговор с участниками рынка и поиск научных обоснований для принятия решения является "положительным сигналом", замечает один из источников газеты.