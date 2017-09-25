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Грузооборот порта Гданьск в январе-августе 2017 г. вырос на 3,7%, до 25,5 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
25 сентября, 11:24 UTC+3

Доля перевалки генеральных грузов составляет 44%, нефти и нефтепродуктов - 32,5% совокупного грузооборота порта

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© EPA/ADAM WARZAWA

ГДАНЬСК, 25 сентября./ТАСС/. Грузооборот порта Гданьск (Польша) в январе-августе 2017 года составил 25,5 млн тонн, что на 3,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба порта.

Перевалка генеральных грузов за отчетный период выросла на 16,8%, до 11,14 млн тонн.

Снижение перевалки нефти и нефтепродуктов по итогам января-августа текущего года составило 0,7%, до 8,28 млн тонн, угля - 9%, до 3,08 млн тонн, зерна - 21,9%, до 0,55 млн тонн. Прочих грузов перевалено на 6,5% меньше, чем в январе-августе 2016 года - 2,45 млн тонн. Доля перевалки генеральных грузов составляет 44%, нефти и нефтепродуктов - 32,5% совокупного грузооборота порта.

Контейнерооборот за отчетный период увеличился на 13,5%, до 978,08 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), тоннаж грузов в контейнерах составил 10,04 млн тонн (+13,3%).

Порт Гданьск - перевалочный центр польского побережья и южной части Балтики. Кроме перевалки нефти, угля, руды и других грузов, порт выполняет ряд линейных сообщений с балтийскими и западноевропейскими портами (паромные, контейнерные и ролкерные линии). Грузооборот порта Гданьск за 2016 год составил 37,29 млн тонн, контейнерооборот - 1,3 млн TEU.

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