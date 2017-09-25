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Критическая ситуация с топливом угрожает срывом авиасообщения в Казахстане

Экономика и бизнес Транспорт
25 сентября, 12:35 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 25, сентября. /ТАСС

С августа 2017 года Министерство энергетики Казахстана принимает все возможные меры для разрешения кризисной ситуации, в том числе путем переговоров с Минэнерго РФ

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АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Эйр Астана" заявила, что критическая ситуация с топливом ставит под угрозу срыва регулярное авиасообщение в Казахстане, сообщил департамент по корпоративным коммуникациям перевозчика в понедельник.

"Из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва", - говорится в сообщении компании.

Отмечено, что ситуация с авиатопливом усугубилась в 2017 году. "Основными компаниями-экспортерами авиационного керосина в Казахстане являются ПАО "Газпромнефть", ПАО "НК Роснефть", ПАО "Лукойл" и ПАО "Татнефть", совокупный среднемесячный объем экспорта которых в 2017 году снизился до 15 тыс. тонн по сравнению с 44 тыс. тонн в 2016 году. Более того, на октябрь данные компании не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке. Так, ПАО "Газпром нефть" уведомило о возобновлении экспорта топлива не ранее мая 2018 года", - уточнили в авиакомпании.

Как информировали в "Эйр Астана", в 2017 году потребность гражданской авиации в топливе составляет 800 тыс. тонн, из которых лишь 241 тыс. тонн производится Шымкентским НПЗ. Однако он останавливается на проведение ремонтно-профилактических работ осенью текущего года. "Приостановка поставок топлива из РФ неизбежно приведет к коллапсу отечественного рынка авиатопливообеспечения и создает угрозу функционирования транспортного авиасообщения из Казахстана и в Казахстан", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что с августа 2017 года Министерство энергетики Казахстана принимает все возможные меры для разрешения кризисной ситуации, в том числе путем переговоров с Минэнерго РФ. Однако перед субъектами гражданской авиации все еще остро стоит вопрос обеспечения авиатопливом в предстоящие месяцы.

"В нынешних условиях недостаточных мощностей резервуарного парка аэропортов Казахстана, разрешенный лимит хранения авиатоплива для "Эйр Астаны" позволяет планировать заправку воздушных судов лишь на 10-дневные сроки. Создание достаточных стратегических резервов необходимо для выполнения долгосрочных производственных программ и обязательств перед пассажирами", - подчеркнули в компании.

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