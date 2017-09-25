ПГК за 8 месяев 2017 г. увеличила перевозки цемента на Северо-Западе на 15%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Петербургский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-августе 2017 года перевез 635,7 тыс. тонн цемента, что на 15% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ПГК.

Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 18% и составил 1,05 млрд т-км.

Основная номенклатура перевозок - строительный портландцемент и цементный клинкер. Под погрузку филиал предоставлял цементовозы, полувагоны и крытый подвижной состав.

"Росту объемов погрузки способствует долгосрочный сервисный контракт ПГК и "Евроцемент груп", а также высокий спрос на цемент в связи со строительством большого количества объектов инфраструктуры, которые должны быть завершены к чемпионату мира по футболу в 2018 году", - прокомментировал директор Петербургского филиала ПГК Павел Ситало.

В частности, в отчетный период погрузка продукции предприятий "Евроцемент груп": АО "Пикалевский цемент" и ООО "Петербургцемент" - выросла на 11%, до 604 тыс. тонн.

Объем поставок цемента предприятиями регионов ОЖД на внутренний рынок РФ увеличился на 13% и составил 599 тыс. тонн, объем экспортных перевозок вырос в 1,5 раз, до 36,6 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Октябрьской железной дороги Пикалево-1, Пикалево-2, Сланцы и Волховстрой-2 в адрес предприятий Северо-Запада, Калининградской области и других регионов России, а также на экспорт в страны Евросоюза.