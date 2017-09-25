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Два плавучих судоремонтных дока будут установлены в порту Антверпен

Экономика и бизнес Транспорт
25 сентября, 15:27 UTC+3

Территория на острове, где сейчас располагаются построенные 150 лет назад стационарные доки, будет превращена в парковую зону

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АНТВЕРПЕН, 25 сентября. /ТАСС/. В порту Антверпен будут установлены два плавучих сухих дока для ремонта и обслуживания портового флота, следует из сообщения администрации порта. Территория на острове, где сейчас располагаются построенные 150 лет назад стационарные доки, будет превращена в парковую зону.

Согласно заявлению, новые сухие доки смогут принимать суда дедвейтом от 1,5 тыс. до 1,75 тыс. тонн, шириной до 23 метров и осадкой до 7 метров. Доки будут установлены на причалах 602-612 и оснащены краном грузоподъемностью 10 тонн. Судоремонтный комплекс сможет обслуживать портовый флот и суда сторонних компаний.

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