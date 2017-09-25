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Компания airBaltic заменила бумажные инструкции и бланки на iPad

Экономика и бизнес Транспорт
25 сентября, 16:05 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Евгений Антонов

Проект дигитализации уже позволил компании за последние три года сэкономить примерно 6 млн бумажных листов

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РИГА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Национальный латвийский авиаперевозчик компания airBaltic отказывается от бумажных инструкций и бланков. Эти ранее неизменные атрибуты работы обслуживающего персонала самолетов теперь заменят планшеты фирмы Apple.

"В 2014 году мы ввели планшеты iPad для пилотов. Это позволило им не носить с собой информацию о полетах, инструкции и другие справочные материалы весом 10-15 кг, - говорит директор airBaltic по операционному управлению Мартин Седлацки. - Наши пилоты это высоко оценили, поэтому мы предпринимаем следующий шаг, чтобы обслуживающий персонал в своей повседневной работе тоже почти полностью освободился от использования бумаги".

Проект дигитализации уже позволил компании за последние три года сэкономить примерно 6 млн бумажных листов, или примерно 350 деревьев. Кроме того, незначительно сократился и расход топлива, говорят в авиакомпании - ведь iPad, которые пилоты проносят с собой на борт, весит 0,7 кг.

Теперь компания намерена пойти дальше, переведя в цифровую среду еще и работу стюардов на борту. "Проект электронной полетной сумки позволяет нам не только экономить ресурсы, но и делает процесс передачи сообщений намного эффективнее, а обновление инструкций - легче", - говорит вице-президент службы стюардов airBaltic Ингуна Андже.

По ее словам, в последние две недели весь персонал авиакомпании прошел соответствующий инструктаж и уже начал использовать iPad на рейсах airBaltic.

Авиакомпания airBaltic недавно отчиталась о росте числа пассажиров на 20% в первом полугодии этого года. Свою долю в эту статистку внесли и российские пассажиры - airBaltic ранее открыла прямой рейс в Казань, а также увеличила численность отправлений в столицу России.

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