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Китайская авиакомпания Lucky Air зимой запустит рейсы из Пулково в Куньмин и Чэнду

Экономика и бизнес Транспорт
25 сентября, 16:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, сентября. /ТАСС

Перелеты по обоим направлениям будут осуществляться дважды в неделю на воздушных судах Airbus A330-300

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Китайская авиакомпания Lucky Air зимой запустит рейсы из петербургского аэропорта Пулково в города Куньмин (провинция Юньнань) и Чэнду (провинция Сычуань). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Авиакомпания Lucky Air в наступающем зимнем сезоне запустит прямые регулярные перелеты из аэропорта Пулково в китайские города Куньмин и Чэнду. Соответствующее соглашение управляющая компания аэропорта Санкт-Петербурга "Воздушные ворота Северной столицы" и Lucky Air заключили на международном форуме World Routes в Барселоне", - говорится в сообщении. Перелеты по обоим направлениям будут осуществляться дважды в неделю на воздушных судах Airbus A330-300.

По данным пресс-службы, китайское направление остается одним из самых быстрорастущих для петербургского аэропорта - за первое полугодие рост составил 50% и превысил 70 тыс. человек. Кроме того, о планах по запуску рейса в Чэнду в наступающем зимнем сезоне также заявила авиакомпания Sichuan Airlines.

Сейчас из Пулково выполняются прямые регулярные полеты в такие города Китая, как Урумчи, Шанхай, Пекин, а также чартерные рейсы в Пекин, Ухань, Макао и Тайбэй. Открыт новый маршрут, соединяющий Китай и Европу: из города Ухань можно не только совершить прямой перелет в Санкт-Петербург, но и сделать пересадку для дальнейшего путешествия в Льеж (Бельгия).

Компания Lucky Air базируется в Куньмине и является дочерней структурой китайской HNA Group.

Аэропорт Пулково занимает четвертое место в России по объему пассажиропотока. За восемь месяцев 2017 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил 10,9 млн человек, что на 24% превышает показатель за аналогичный период 2016 год.

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