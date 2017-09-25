Власти Петербурга увеличат на 30% затраты горбюджета на строительство метро в 2018 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют увеличить затраты горбюджета на строительство метро в 2018 году почти на 30% - c 21 до 27 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава комитета по финансам города Алексей Корабельников.
"Снижать темпы строительства город не будет. В 2018 году будет выделено 27 млрд рублей из бюджета Петербурга на строительство веток в соответствии с ранее озвученным планом", - сказал он и напомнил, что в 2017 году на метро было выделено в общей сложности 25 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей выделил федеральный бюджет. Таким образом, городской бюджет увеличит затраты на строительство метрополитена почти на 30%.
По его словам, в следующем году средства предназначены для строительства объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 - станций "Новокрестовская" (Правобережно-Лахтинская линия), "Беговая" или "Улица Савушкина" (Невско- Василеостровская линия), Красносельско-Калининской линии и фрунзенского диаметра. Корабельников добавил, что федеральное финансирование на следующий год пока не подтверждено.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании "Метрострой", в следующем году планируется сдать пять новых станций метро: "Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары" компания рассчитывает сдать на год раньше от изначального плана - в декабре, а "Новокрестовскую" и "Беговую" завершат в первой половине 2018 года.