"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийск

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Отгрузка нефти в порту Новороссийск приостановлена из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В Новороссийске вчера с 18:40 объявлено штормовое предупреждение. Ветер 27-30 м/с, все работы остановлены", - сказал он.

По его словам, ослабление шторма прогнозируется 29 сентября. "В остальных портах работа по графику. Опаздывающих танкеров нет", - добавил он.

Ранее вице-президент компании Сергей Андронов говорил, что "Транснефть" в 2017 г. ожидает сохранения прокачки нефти по системе на уровне прошлого года в объеме 483,3 млн т. В то же время он отмечал, что компания прогнозирует снижение экспорта по системе в 2017 г. на 2,4% - до 232-233 млн т.

Первый вице-президент компании Максим Гришанин ранее сообщал, что в 2016 г. по системе "Транснефти" транспортировано 483,4 млн т нефти, в том числе на экспорт 237,8 млн т. При этом через порты на экспорт поставлено 142,9 млн т, по трубопроводам - 94,9 млн т. В частности, через порт Приморск поставлено 50,6 млн т, Новороссийск - 30,4 млн т, Козьмино - 31,8 млн т, Усть-Луга - 30,1 млн т.

В 2017 г. через порты планируется поставить 135 млн т нефти. Транспортировка нефтепродуктов ожидается на уровне 35,3 млн т.