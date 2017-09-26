Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийск

Экономика и бизнес Транспорт
26 сентября, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В остальных портах работа по отгрузке сырья идет по графику

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Отгрузка нефти в порту Новороссийск приостановлена из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В Новороссийске вчера с 18:40 объявлено штормовое предупреждение. Ветер 27-30 м/с, все работы остановлены", - сказал он.

По его словам, ослабление шторма прогнозируется 29 сентября. "В остальных портах работа по графику. Опаздывающих танкеров нет", - добавил он.

Ранее вице-президент компании Сергей Андронов говорил, что "Транснефть" в 2017 г. ожидает сохранения прокачки нефти по системе на уровне прошлого года в объеме 483,3 млн т. В то же время он отмечал, что компания прогнозирует снижение экспорта по системе в 2017 г. на 2,4% - до 232-233 млн т.

Первый вице-президент компании Максим Гришанин ранее сообщал, что в 2016 г. по системе "Транснефти" транспортировано 483,4 млн т нефти, в том числе на экспорт 237,8 млн т. При этом через порты на экспорт поставлено 142,9 млн т, по трубопроводам - 94,9 млн т. В частности, через порт Приморск поставлено 50,6 млн т, Новороссийск - 30,4 млн т, Козьмино - 31,8 млн т, Усть-Луга - 30,1 млн т.

В 2017 г. через порты планируется поставить 135 млн т нефти. Транспортировка нефтепродуктов ожидается на уровне 35,3 млн т.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
2
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
3
В центре Москвы неизвестный похитил из банковской ячейки 225 тысяч долларов
4
Российские военные возвели мост для переброски тяжелой техники через Евфрат у Дейр-эз-Зора
5
Онкологи дали негативный прогноз американскому сенатору Джону Маккейну
6
Вишнева: пробы на главную роль в "Матильде" оставили "странное впечатление"
7
Минобороны опубликовало видео авиаударов по бронетехнике ИГ в Идлибе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама