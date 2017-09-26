"Ведомости": Подрядчик строительства порта Сабетта подал иск к "Росморпорту"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Один из подрядчиков строительства порта Сабетта - компания "УСК Мост" - подал иск к ФГУП "Росморпорт" о взыскании задолженности по проекту в размере 1,1 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости".
Рассмотрение иска назначено не 3 октября 2017 года.
Строительство арктического порта Сабетта началось в 2012 году, первые грузовые суда пришвартовались к его причалу в октябре 2013 года. Проект, который включает строительство морского и подходного каналов, береговых объектов, а также системы управления движением судов, реализует государство, завершить строительство порта планируется до 30 марта 2018 года.
Порт создается под грузы ОАО "Ямал СПГ".
Согласно данным, опубликованным на сайте "Росморпорта", контракт с компанией "УСК Мост" был заключен в 2013 году. Договор предусматривал строительство морского и подходного каналов, операционной акватории порта Сабетта, а также береговых объектов федеральной собственности.
По данным газеты "Ведомости", стоимость контракта с подрядчиком составляет 37 млрд рублей, общие инвестиции в проект оцениваются в 97,2 млрд рублей.
Всего "Росморпорт" выдал подрядчикам на строительство порта 14,1 млрд рублей в 2015 году и 13,56 млрд рублей в 2016 году.