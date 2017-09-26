ФНС подала иск о банкротстве авиакомпании "Скол" за долг в 17 млн руб.

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (МИФНС) по Сургуту обратилась с иском в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о признании банкротом авиакомпании "Скол" из-за задолженности более 17 млн рублей.
"МИФНС по Сургуту подала иск о признании банкротом авиакомпании "Скол". Общий долг авиакомпании составляет порядка 17 млн рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Скол" - вертолетная авиакомпания, главный офис расположен в Сургуте. Компания осуществляет вертолетные перевозки на территории Восточной и Западной Сибири, выполняет рейсы за рубежом. В России является одним из крупных операторов вертолетных перевозок. Основные аэропорты базирования - Черемшанка (Красноярск) и Полигон Скол (Сургут).