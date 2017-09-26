Возведение пассажирского терминала нового аэропорта в Саратове завершится весной 2018 г.

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САРАТОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Строители завершат возведение каркаса пассажирского терминала нового саратовского аэропорта к весне 2018 г., сообщила пресс-служба холдинга "Аэропорты Регионов" во вторник.
Строительство нового аэровокзального комплекса в Саратове является самым крупным транспортным проектом на территории региона. Современное авиасообщение, по мнению властей, привлечет бизнес и расширит туристические потоки.
"Начало возведения каркаса здания аэровокзала - новый этап строительства, который продолжает работы "нулевого цикла", включающие заливку свай, устройство монолитных конструкций подвальной части и бетонирование <...> пассажирского терминала. Несущий каркас трехэтажного здания терминала, будет завершен весной следующего года", - сообщила пресс-служба со ссылкой на директора по капитальному строительству управляющей компании "Аэропорты Регионов" Андрея Землякова.
Параллельно на площадке возводятся также здание государственных контрольных органов, административное здание со столовой персонала, гараж средств наземного обслуживания и др. К строительству пассажирского терминала, а также других зданий и сооружений инвестиционной части, привлечено около 500 строителей, используется 26 единиц техники, включая пять башенных кранов.
Ранее сообщалось, что возведение аэровокзального комплекса осуществляется в районе села Сабуровка в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Общий объем инвестиций в строительство аэропорта составляет более 20 млрд руб. Срок сдачи запланирован на конец 2018 года, первые рейсы намечены на 2019 год.