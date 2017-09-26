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Росимущество еще не получило рекомендаций инвестконсультантов о приватизации "Совкомфлота"

Экономика и бизнес Транспорт
26 сентября, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Приватизировать "Совкомфлот" планировалось еще в первом полугодии 2017 года, причем только на Московской бирже, впоследствии сроки перенесли на вторую половину года

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© ПАО "Современный коммерческий флот"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росимущество пока не получило от инвестконсультантов рекомендаций по приватизации "Совкомфлота", сообщил журналистам глава ведомства Дмитрий Пристансков.

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"Мы здесь в данном случае ориентируемся на рекомендации инвестконсультанта, а они нам пока в этой части еще не поступали. Разные варианты обсуждаем", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности увеличения дивидендов компании как альтернативы приватизации.

"Выждем его (инвестконсультанта - ред.) анализа рынка, возможностей", - добавил Пристансков.

О том, что альтернативой приватизации крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлота" в условиях ухудшения рыночной конъюнктуры может стать увеличение выплачиваемых компанией дивидендов, ранее заявил ТАСС замминистра транспорта РФ Виктор Олерский.

Сейчас "Совкомфлот" на 100% принадлежит государству через Росимущество. На этот год пакет акций "Совкомфлота" (25% минус одна акция) является единственным крупным активом на приватизацию. Минфин рассчитывает выручить от приватизации компании около 30 млрд рублей.

Основным организатором приватизации назначен "ВТБ Капитал", помогать ему будет Sberbank CIB.

Приватизировать "Совкомфлот" планировалось еще в первом полугодии 2017 года, причем только на Московской бирже, впоследствии сроки перенесли на вторую половину года. Как говорил источник ТАСС, из-за расширения США антироссийских санкций ее могут сдвинуть на неопределенный срок.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов не исключал и другие формы приватизации "Совкомфлота". По его словам, вопрос обсуждается, в том числе, с партнерами из Азии.

О компании

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на перевозке углеводородов, обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа.

Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 146 судов общим дедвейтом 13 млн тонн. Треть судов имеет высокий ледовый класс.

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