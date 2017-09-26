"Саратовские авиалинии" с декабря начнут полеты из Нарьян-Мара в Санкт-Петербург

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" начнет выполнять рейсы из столицы Ненецкого автономного округа (НАО) Нарьян-Мара в Санкт-Петербург с 1 декабря, сообщила пресс-служба окружной администрации во вторник.
"Авиакомпания "Саратовские авиалинии" открыла продажу авиабилетов в период зимнего расписания на рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Нарьян-Мар - Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться еженедельно, по средам, с 1 декабря 2017 года по 21 марта 2018 года на самолете Ан-148", - говорится в сообщении.
Вылет из Санкт-Петербурга запланирован на 16:30 мск, прибытие в Нарьян-Мар - в 18:50 мск, время в пути составит 2 часа 20 минут. Из Нарьян-Мара в Петербург самолет будет отправляться в 19:40 мск, прибытие в 22:20 мск. На маршруте предусмотрен льготный тариф "Социальный". Билет по цене 5,5 тыс. рублей могут приобрести пассажиры в возрасте до 24 лет и пенсионеры - женщины старше 60 лет и мужчин старше 65 лет.
Межрегиональные рейсы в Нарьян-Мар осуществляют три авиакомпании: UTair, "Нордавиа" и "Комиавиатранс".