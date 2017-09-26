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ГТЛК ищет стратегического инвестора для угольного терминала "Лавна"

Экономика и бизнес Транспорт
26 сентября, 13:57 UTC+3

Угольный перевалочный комплекс мощностью 18 млн тонн в год, к которому сейчас идет прокладка железнодорожной ветки длиной 46 км, будет строиться на основе государственно-частного партнерства

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© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) начала поиски стратегического инвестора к участию в проекте строительства комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск, сообщается на сайте компании.

Заинтересованный в участии в проекте строительства угольного терминала на правах полноправного партнера инвестор должен будет приобрести долю в проектной компании ООО "Морской торговый порт "Лавна" в размере 75%, а также подписать договор о загрузке угольного терминала по принципу "take or pay" (предполагается, что инвестор обязан обеспечить угольный терминал грузовой базой и оплатить общую стоимость контракта).

Стоимость доли (75%) составляет не менее 930 млн рублей. Инвестор получает 100% пропускной способности угольного терминала - 18 млн тонн в год, говорится в сообщении.

Строительство угольного терминала "Лавна" на западном берегу Кольского залива включено в проект по развитию Мурманского транспортного узла в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России". Угольный перевалочный комплекс мощностью 18 млн тонн в год, к которому сейчас идет прокладка железнодорожной ветки длиной 46 км, будет строиться на основе государственно-частного партнерства. Инвестором строительства угольного терминала выступает ООО "Морской торговый порт "Лавна", бенефициаром является ГТЛК.

Ранее ТАСС сообщал, что инфраструктура МТУ будет сформирована к концу 2019 года.

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