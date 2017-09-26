Выручка оператора порта Пирей по итогам I полугодия увеличилась на 12,5%

ПИРЕЙ, 26 сентября./ТАСС/. Выручка оператора греческого порта Пирей PPA SA в I полугодии 2017 года составила 52 млн евро, что на 12,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.

Увеличение выручки на 4,5 млн евро обусловлено увеличением доходов от контейнерных операций на терминале Pier I. Терминалы Pier II и III находятся в концессии у китайского оператора Cosco. Доходы PPA от этих концессий выросли за первое полугодие на 1,3 млн евро.

Прибыль компании до налогообложения составила 8,6 млн евро (рост в 4,7 раза), чистая прибыль - 4,4 млн евро (рост в 2,8 раза).

Контейнерооборот терминала Pier I, оператором которого является PPA, увеличился за первые шесть месяцев года на 121% и составил 248 тыс. TEU.

Среди факторов, которые обусловили рост, в отчете отмечается увеличение объемов траншипмента по линии MSC, эффект от забастовки докеров в конкурирующем средиземноморском порту Джоя-Тауро в апреле 2017 года и от забастовки собственных докеров в прошлом году.

В прошлом году 67% акций PPA были проданы китайской корпорации China COSCO Shipping. Терминалами Pier II и Pier III Cosco оперирует с 2010 года. Pier II и Pier III перевалили в первом полугодии 2,06 млн TEU, увеличив объемы в сравнении с прошлым годом на 2,4%.