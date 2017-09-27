Резидент свободного порта откроет в Приморье центр подготовки пилотов гражданской авиации

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток компания "Гранат" намерена вложить 114 млн рублей в создание в городе Артеме в Приморье авиационного учебного центра и строительство инфраструктуры для базирования и техобслуживания гражданских самолетов, сообщила в среду пресс-служба Минвостокразвития.

"В рамках инвестиционного проекта резидент построит авиационную инфраструктуру для базирования, технического и наземного обслуживания воздушных судов гражданской авиации, а также подготовит учебный класс для летного и инженерно- технического состава. Учебные классы будут оснащены современным специальным оборудованием и инвентарем. На базе центра будет осуществляться подготовка кадров для местных авиакомпаний, в том числе для внутренних региональных авиаперевозок. Особое внимание компания уделит организации образовательной программы для детей от 14 лет", - говорится в сообщении.

В рамках проекта планируется создать комплекс ангаров и сооружений для организации учебного процесса: специализированные учебные классы, авиационные тренажёры, помещения для сервисного обслуживания. Для запуска проекта инвестор купит необходимую технику и авиатренажеры.

Объем капиталовложений в проект составит около 114 млн рублей.