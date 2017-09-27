Развитие Восточного полигона РЖД гарантирует рост объема перевалки в "Восточном порту"

НАХОДКА, 27 сентября. /ТАСС/. Реализация плана мероприятий по развитию инфраструктуры Восточного полигона ОАО "РЖД" гарантированно увеличит объем перевалки российских грузов в портах России, следует из сообщения пресс-службы АО "Восточный порт" (входит в ООО "Управляющая портовая компания", УПК). Об этом сообщила на ХХVI пленарном заседании Международной ассоциации "Координационный Совет по Транссибирским перевозкам" (КСТП) первый заместитель генерального директора - коммерческий директор УПК Ирина Ольховская, представляя проект строительства третьей очереди специализированного угольного терминала "Восточного порта".

Заявленная грузовая база порта в размере 40 млн тонн угля ежегодно, с учетом выхода нового терминала на эксплуатационную мощность, формирует дополнительную потребность в железнодорожных перевозках. В связи с этим УПК одновременно со строительством третьей очереди на принципах государственно-частного партнерства финансирует строительство двух железнодорожных парков - отправления и приема - общей развернутой длиной 37 тыс. метров.

В Приморье необходимо обеспечить включение всех необходимых дополнительных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры ближних подходов к портам Приморья на участке Хабаровск - Находка Восточная в рамках детального плана мероприятий дополнительного развития инфраструктуры Восточного полигона по II этапу развития БАМа и Транссиба, отметила Ольховская.

"Реализация предложения позволит гарантированно увеличить объем перевалки российских грузов в портах России, увеличить объем налоговых отчислений регионов Кузбасса и Дальнего Востока и обеспечить создание новых рабочих мест, а также комплексно укрепить транзитный потенциал Российской Федерации в долгосрочной перспективе и обеспечить освоение перспективного транзитного грузопотока в рамках проекта "Один пояс - Один путь", - приводит пресс-служба АО "Восточный порт" слова Ольховской.

АО "Восточный порт" - стивидорная компания, которая специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля - пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.

В структуру АО "Восточный порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса, также идет строительство третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО "Восточный порт" до 39 млн тонн угля в 2019 году.