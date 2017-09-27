"Ъ": "ВодоходЪ" и МРП готовы строить круизные лайнеры лишь на условиях льготного лизинга

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Судоходные компании "ВодоходЪ" и "Московское речное пароходство" (МРП) готовы строить круизные лайнеры лишь на условиях кэптивной лизинговой компании ОСК "Гознак-лизинг", сообщает газета "Коммерсантъ".

"Суда очень дорогие и капиталоемкие, у "Гознак-лизинга" ставка ниже (глава ОСК Алексей Рахманов говорил о 2,5% - прим. "Ъ"), а с рыночным финансированием проекты не окупаются", - рассказали "Ъ" в компаниях.

Как сообщили "Ъ" в ОСК, у корпорации есть заявки "ВодоходЪ" и МРП на строительство еще по одному судну.

Первое судно "река-море" проекта PV300VD по заказу МРП было заложено в 2016 году на судостроительном заводе "Лотос" (входит в ОСК). Судно, по данным газеты, будет эксплуатироваться в Каспийском бассейне с 2019 года, его стоимость - более 3 млрд рублей. "ВодоходЪ" разместил заказ на строительство речного лайнера (проект PV300) на заводе "Красное Сормово" (входит в ОСК). Судно выйдет на маршрут Москва- Санкт-Петербург в 2020 году, его стоимость оценивается в 3 млрд рублей. Оба лайнера строятся через "Гознак-лизинг".

В ОСК также отметили, что подали заявку на корректировку бюджета 2018-2019 годов. В правительстве сообщили, что предложения по расширению финансирования программы лизинга судов поступили и прорабатываются.

В 2016 году, по данным газеты, на лизинг пассажирских судов было направлено 5 млрд рублей, в результате чего и были заключены контракты на два лайнера. Однако в 2017 году выделено 0,95 млрд рублей, на 2018-2019 года предусмотрено в бюджете по 0,9 млрд рублей.

Всего по программе господдержки судостроения в 2017 году планируется выделить 3,3 млрд рублей, в 2018 году - 3,5 млрд рублей, а в 2019 году - 3 млрд рублей. Помимо льготного лизинга, в программе предусмотрены субсидии компаниям на возмещение части затрат по займам, кредитам и лизингу, но срок действия постановления пока не продлен, пишет газета. С этого года также должен был заработать судовой утилизационный грант (выплата при утилизации старого судна и заказе в РФ нового), но источники "Ъ" на рынке отмечают, что грант так и не заработал.