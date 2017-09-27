Проектирование трассы между Томской и Кемеровской областями завершится к концу 2019 г.

ТОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Проектирование новой межрегиональной дороги Томск - Тайга (город в Кузбассе), которую планируется проложить между двумя регионами Сибири в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе за счет привлеченных средств Газпромбанка, предполагается завершить к декабрю 2019 года. Об этом сообщается в материалах к торгам на портале госзакупок.

Заказчиком проектных работ выступает Управление автомобильных дорог Томской области, начальная (максимальная) цена госконтракта составляет 138,3 млн рублей. Заявки принимаются с 27 сентября, рассмотрят их 24 октября. "Сроки начала работ: с даты заключения контракта. Сроки завершения работ: до 10 декабря 2019 года", - говорится в документации.

В Управлении автодорог Томской области ТАСС подтвердили, что проектирование предполагается завершить к концу 2019 года. Оно расписано по этапам, которое включает девять различных видов изысканий, в том числе инженерные, геологические и т. д.

В июне первый вице-президент Газпромбанка Алексей Белоус сообщал журналистам в Томске, что проектирование начнется в этом году. При этом, добавлял он, на следующий строительный сезон (2019 года - прим. ТАСС) предполагается выйти "с полными показателями по суммам и срокам реализации".

О проекте

Власти Кузбасса и Томской области обсуждали проект дороги с 2014 года, в этом году два сибирских региона и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве трассы на основе концессии. Сообщалось, что это будет первое в России ГЧП, в котором примут участие сразу два субъекта Федерации и концессионер. Финансирование оценивалось в 7 млрд рублей, в том числе 3 млрд - суммарный взнос двух регионов, 4 млрд - кредит Газпромбанка.

Проект трассы Томск - Тайга протяженностью 68 км предусматривает как строительство нового участка, так и реконструкцию части имеющегося. Обсуждается вопрос, будет ли дорога общедоступной или платной для коммерческих структур. Интенсивность трафика оценивается минимум в 4-5 тыс. машин в сутки.

Власти сибирских регионов подчеркивали, что реализация проекта имеет стратегическое значение. Так, по словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, существующая дорога в 360 км вызывает нарекания, предприятия региона, вынужденные для выхода на Транссиб добираться до Новосибирска, несут транспортные затраты, что в итоге влияет на стоимость продукции и т. д. Первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов сообщал, что дорога имеет большое значение для развития севера Кузбасса: с учетом проекта трассы "Томск - Тайга" прорабатывается вопрос строительства дороги от Анжеро-Судженска, где создана ТОСЭР, до Тайги, что даст прямой выход на Томскую область.