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Кабмин уточнил сумму, направляемую на создание Ил-114 из дивидендов "Роснефтегаза"

Экономика и бизнес Транспорт
27 сентября, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

На эти цели могут быть направлены средства в пределах 20,4 млрд рублей

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ конкретизировало размер дивидендов "Роснефтегаза", выплачиваемых в бюджет, которые могут быть направлены на финансирование проектов разработки самолета Ил-114 и двигателя ПД-35. На эти цели могут быть направлены средства в пределах 20,4 млрд рублей. Это следует из законопроекта о внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Ранее на эти цели планировалось направить средства, поступающие в бюджет от "Роснефтегаза", за исключением поступлений, связанных с реализацией пакетов акций, принадлежащих акционерному обществу, "сверх суммы 136,055 млрд рублей".

В декабре прошлого года правительство поручило Минпромторгу осуществить взносы в уставные капиталы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в размере более 1,51 млрд руб. и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) - 783 млн рублей на реализацию проекта по разработке и серийному производству самолета Ил-114, в том числе на создание двигателя ТВ7-117.

Предполагалось также, что для глубокой модернизации широкофюзеляжного самолета Ил-96 в уставный капитал будет внесено 2,4 млрд рублей, а для реализации проекта по созданию двигателя большой тяги ПД-35 будет докапитализировано ОДК на 1,5 млрд рублей.

В распоряжении правительства указывалось, что финансирование будет осуществляться в пределах поступления доходов федерального бюджета от дивидендов "Роснефтегаза", а также сверх поступлений, связанных с реализацией пакета акций "Роснефти", принадлежащих "Роснефтегазу".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что средства "Роснефтегаза" будут направляться в том числе для решения проблем, связанных с малой авиацией, для того, чтобы возобновить производство самолетов для региональных линий, а также на проекты, связанные с большой авиацией, и на производство авиационного двигателя с большой тягой.

Замглавы Минпромторга РФ Андрей Богинский ранее сообщал, что финансирование проекта по созданию отечественного самолета Ил-114 начнется в четвертом квартале этого года. По словам Богинского, на этот год предусмотрено более 2 млрд рублей.

По указанию президента РФ от 14 октября 2014 года планируется организация серийного производства модернизированной версии Ил-114 для нужд Минобороны и гражданской авиации. Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что первые поставки самолета Ил-114 начнутся в 2019 году, на реализацию программы из бюджета предполагается направить 50 млрд рублей. Такая же сумма будет направлена до 2021 года на проект модернизации Ил-96. Разработка двигателя большой тяги ПД-35 для широкофюзеляжных самолетов началась летом этого года.

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