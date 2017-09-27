AirBaltic намерена отказаться от турбовинтовых самолетов

РИГА, 27 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания airBaltic планирует полностью отказаться от турбовинтовых самолетов, сообщил в интервью агентству BNS ее исполнительный директор Мартин Гаусс.

"К 2021 году в рамках последних изменений бизнес-плана мы предполагаем отказаться от турбовинтовых самолетов и заменить их реактивными, то есть в нашем флоте будут только реактивные самолеты", - передается в публикации комментарий Гаусса.

Согласно его замечанию, это позволит снизить расходы и соответственно увеличить прибыль. Также повысится уровень комфорта пассажиров и сократится время полетов.

Переговоры о заказе новых самолетов ведутся с бразильской Embraer и канадской Bombardier, у которой airBaltic уже заказала новые самолеты CS-300.

Договоры airBaltic об аренде турбовинтовых самолетов Q400 NextGen заканчиваются в 2021-2022 гг. Они будут возвращены содержащей их компании, а закупка новых самолетов к этому времени уже завершится.

AirBaltiс - латвийская национальная авиакомпания. Основной аэропорт - Рига. Флот компании состоит из 25 самолетов. Пассажиропоток по итогам 2016 года составил 2,89 млн человек, что на 10% больше по сравнению с 2015 годом.