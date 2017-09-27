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Ростерминалуголь отгрузил на экспорт 140 млн тонн угля с момента запуска в эксплуатацию

Экономика и бизнес Транспорт
27 сентября, 17:45 UTC+3

Юбилейная тонна была погружена на балкер Rixta Oldendorff, который взял на борт свыше 111,3 тыс. тонн угля

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УСТЬ-ЛУГА, 27 сентября./ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленобласть) в среду перевалил 140-млн тонну угля с момента запуска предприятия в коммерческую эксплуатацию в 2003 году, сообщает пресс-служба компании.

Юбилейная тонна была погружена на балкер Rixta Oldendorff (тип Post-Panamax), который взял на борт свыше 111,3 тыс. тонн угля. Судно стало 25-м по счету в этом месяце и 252-м с начала года.

АО "Ростерминалуголь" стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания". По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн.

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