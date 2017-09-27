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Регулярное авиасообщение между Брянском и Москвой возобновляется спустя 23 года

Экономика и бизнес Транспорт
27 сентября, 17:49 UTC+3 БРЯНСК /Корр. ТАСС, Павел Баранов

Авиакомпания S7 Airlines с ноября начнет регулярные вылеты по маршруту Брянск - Москва - Брянск

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БРЯНСК, 27 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Авиакомпания S7 Airlines с ноября начнет регулярные вылеты по маршруту Брянск - Москва - Брянск. Последний раз регулярные рейсы из Брянска в столицу осуществлялись более 20 лет назад, когда в Брянске работало собственное авиапредприятие, сообщил в среду ТАСС директор международного аэропорта Брянск Александр Сай.

"Регулярное авиасообщение Брянска с Москвой будет возобновлено авиакомпанией S7 Airlines со 2 ноября. Это будет первый регулярный рейс в столицу спустя 23 года", - сказал Сай.

На маршруте будут работать самолеты Embraer 170 вместимостью до 80 пассажиров, время в пути составит 1 час 10 минут, в Москве самолет будет приземляться в аэропорту Домодедово. Как сказал Сай, минимальная стоимость перелета составит чуть более 2,2 тысячи рублей.

Директор брянского аэропорта отметил, что главная ставка при открытии авиасообщения сделана на стыковые рейсы. "Расписание составлено так, что для жителей Брянска с минимальным ожиданием в аэропорту будут доступны около 50 стыковых направлений", - сказал он.

Сай отметил, что, согласно проведенным компанией-авиаперевозчиком исследованиям, на рейсах из городов России в Москву лишь около 10% пассажиров летят до конечной точки, остальные пересаживаются на стыковые рейсы. По его мнению, это дает надежду на то, что рейсы будут рентабельными.

За последние 20 лет из Брянска неоднократно пытались наладить авиасообщение с Москвой, но проекты закрывались из- за низкого спроса на билеты. Главным конкурентом авиаперевозчиков в Брянске является железнодорожное сообщение - до столицы можно добраться за 4 часа, заплатив 500 рублей. Из брянского аэропорта S7 Airlines осуществляет три раза в неделю вылеты в Санкт-Петербург. В Москву самолеты будут летать пять раз в неделю.

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