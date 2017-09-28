Пропускная способность сортировочного центра "Почты России" в Екатеринбурге выросла на 30%

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. "Почта России" увеличила пропускную способность магистрально-сортировочного центра (МСЦ) в Екатеринбурге почти на треть с начала 2017 года, сообщила пресс-служба свердловского филиала "Почты России" в четверг.
"В результате модернизации главного сортировочного узла уральского региона производительность екатеринбургского магистрально-сортировочного центра выросла на 30% с января 2017 года. Суточная производительность сортировочного центра составляет более 2 млн почтовых отправлений, свыше 210 тыс. международных пакетов. За счет увеличения пропускной способности суточный объем входящей почты вырос на 70 тыс. международных пакетов, на 4 тыс. посылок", - уточняется в сообщении.
"Увеличению пропускной способности МСЦ способствовали его переезд на новую более современную площадку, организация дополнительных рабочих мест, внедрение нового программного обеспечения и техническая модернизация объекта", - цитирует пресс-служба директора макрорегиона Урал "Почты России" Дмитрия Киселева.
В Свердловский филиал "Почты России" входят 13 почтамтов, 912 стационарных отделений почтовой связи, более половины из которых располагаются в сельской местности. Почта доставляется автомобильным, железнодорожным, а в труднодоступных и отдаленных районах в период распутицы - авиационным и водным транспортом. Для перевозки почты разработано 435 почтовых маршрутов общей протяженностью более 74,7 тыс. км.