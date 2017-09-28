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Строительство железнодорожного моста через реку Лена планируется завершить в 2017 году

Экономика и бизнес Транспорт
28 сентября, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Это позволит увеличить пропускную способность участка Лена - Северобайкальск и обеспечить растущий грузооборот по БАМу

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Строительство железнодорожного моста через реку Лена планируется завершить до конца 2017 г. Это позволит увеличить пропускную способность участка Лена - Северобайкальск и обеспечить растущий грузооборот по Байкало-Амурской магистрали, сообщается в пресс-релизе ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

"Строительство железнодорожного моста через реку Лена планируется завершить до конца 2017 года, - говорится в сообщении РЖД. - В настоящее время строители укладывают безбалластное мостовое полотно. Согласно основным техническим решениям проекта, новый мост включает в себя 4 пролетных строения длиной от 45 до 132 метров".

В сообщении также отмечается, что конструкция нового моста выполнена в "северном" стиле, что отвечает сложным природно-климатическим условиям региона. Его протяженность составит 417 м. Сдача объекта намечена на 2018 г., после завершения строительства контактной сети.

Строительство моста было начато два года назад. Согласно основным техническим решениям проекта, новый мост включает в себя четыре пролетных строения длиной от 45 до 132 м.

Железнодорожный мост стоимостью 465 млн рублей возводится через реку Лена в рамках масштабного инвестиционного проекта по модернизации БАМ.

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