Билеты на поезд "Москва - Нальчик" подешевели более чем на 30%

НАЛЬЧИК, 28 сентября. /ТАСС/. Цены на билеты на скорый поезд, курсирующий из Москвы до Нальчика и обратно, снижены более чем на 30%, сообщили в четверг в пресс-службе Госкомиетата КБР по транспорту и связи.

Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте ведомства, по маршруту "Нальчик - Москва" с 23 сентября 2017 года вместо поезда №61/62 начал курсировать новый поезд №689/690. В составе поезда три плацкартных, один купейный и один штабной вагоны. В купе из Нальчика в Москву можно доехать за 4,728 тыс. рублей (ранее 7 тыс. рублей), стоимость снизилась на 33%. В плацкартном вагоне цена на билет упала более чем на 36% и составила 2,585 тыс. рублей (ранее - 4 тыс. рублей).

Расписание поезда на текущий год существенных изменений не претерпело. Из Нальчика он отправляется ежедневно в 18:10 мск и прибывает в Москву через 37 часов в 6:30 мск. Из Москвы поезд трогается в 21:50 мск и доезжает до Нальчика через 34 часа в 7:50 мск.