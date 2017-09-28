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Билеты на поезд "Москва - Нальчик" подешевели более чем на 30%

Экономика и бизнес Транспорт
28 сентября, 12:05 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 28, сентября. /ТАСС

С 23 сентября 2017 года по маршруту начал курсировать новый поезд

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НАЛЬЧИК, 28 сентября. /ТАСС/. Цены на билеты на скорый поезд, курсирующий из Москвы до Нальчика и обратно, снижены более чем на 30%, сообщили в четверг в пресс-службе Госкомиетата КБР по транспорту и связи.

Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте ведомства, по маршруту "Нальчик - Москва" с 23 сентября 2017 года вместо поезда №61/62 начал курсировать новый поезд №689/690. В составе поезда три плацкартных, один купейный и один штабной вагоны. В купе из Нальчика в Москву можно доехать за 4,728 тыс. рублей (ранее 7 тыс. рублей), стоимость снизилась на 33%. В плацкартном вагоне цена на билет упала более чем на 36% и составила 2,585 тыс. рублей (ранее - 4 тыс. рублей).

Расписание поезда на текущий год существенных изменений не претерпело. Из Нальчика он отправляется ежедневно в 18:10 мск и прибывает в Москву через 37 часов в 6:30 мск. Из Москвы поезд трогается в 21:50 мск и доезжает до Нальчика через 34 часа в 7:50 мск.

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