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Калининград предоставит мощности промпарка для перевалки грузов из Китая в Европу

Экономика и бизнес Транспорт
28 сентября, 12:06 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 28, сентября. /ТАСС

В начале недели на ст. Черняховск прибыл первый комбинированный контейнерный поезд из Европы в Китай в рамках совместного проекта ОТЛК и Калининградской желдороги

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© Калининградская железная дорога

КАЛИНИНГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Калининградской области предложила использовать возможности промышленного парка "Черняховск" для перевалки грузов, перемещающихся по железнодорожному коридору из Китая в Европу и обратно. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Корпорация развития Калининградской области предлагает реализовать в регионе логистический проект по перевалке и хранению грузов, перемещаемых по маршруту "Нового шелкового пути" - евразийского сухопутного моста из Китая в страны Европы", - говорится в сообщении. Проект получил поддержку Внешэкономбанка.

"Индустриальный парк "Черняховск" предоставляет идеальные условия для решения такой задачи: железнодорожные пути двух форматов, российского и европейского, а также участок в 300 га для строительства так называемого сухого порта для перевалки грузов. Мы видим развитие индустриального парка "Черняховск" как транспортно-логистического узла, включенного в глобальный проект "Новый шелковый путь" в качестве сухого порта, складского, сортировочного и производственного центра", - приводит пресс-служба слова гендиректора корпорации Владимира Зарудного.

25 сентября на станцию Черняховск прибыл первый комбинированный контейнерный поезд из Европы в Китай в рамках совместного проекта "Объединенной транспортно-логистической компании" (ОТЛК, создана РЖД и перевозчиками Белоруссии и Казахстана) и Калининградской железной дороги (КЖД, филиал ОАО "РЖД"). Калининградский маршрут станет дополнением к железнодорожному коридору Достык (Казахстан) - Брест (Белоруссия) для доставки грузов из Китая в Европу и обратно. На первом этапе планируется пропуск через Калининград по одному поезду в сутки с последующим наращиванием объемов перевозок.

Ранее президент ОТЛК Алексей Гром сообщил, что область может обслуживать на этом маршруте до четырех поездов в сутки, формируя составы "как с подхода железнодорожного, так и с подхода со стороны морских перевозчиков". По данным дирекции КЖД, время движения составов по маршруту от польского города Лодзь до Чэнду в Китае через Калининград, Литву, Белоруссию и Казахстан составит 13 суток, что в три раза быстрее, чем морским транспортом, при сопоставимом тарифе на перевозку.

Индустриальный парк "Черняховск" является одной из трех промышленных площадок, на которых Корпорация развития области организует инфраструктуру для бизнеса. В черте города Черняховска под эти цели отведено более 1 тыс. га. Это единственный индустриальный парк, в котором имеются железнодорожные пути европейского и российского стандарта, рядом с парком расположен крупный железнодорожный узел - станция "Черняховск". Специализация индустриального парка - транспорт и логистика, производство строительных материалов, малое и среднее машиностроение, стекольная промышленность.

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