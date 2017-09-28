ПГК в январе-августе увеличила объем перевозки на платформах по ЗСЖД в 1,5 раза

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Новосибирский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-августе 2017 года перевез на платформах 124 тыс. тонн грузов по Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД), что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Доля ПГК в общем объеме перевозок на платформах по ЗСЖД выросла с 10% до 15%.

Положительная динамика, как отмечают в компании, главным образом, обусловлена увеличением погрузки лесных грузов по заявкам крупнейших деревоперерабатывающих предприятий региона: "Алтай-Форест" и "ЛХК "Алтайлес" - в 8 раз, до 67 тыс. тонн.

В январе-августе 2017 года филиал также существенно нарастил отправки спотовых грузов (+30% к уровню 2016 года, 5,5 тыс. тонн) и строительных материалов (+10%, 4 тыс. тонн). Погрузка черных металлов составила 38 тыс. тонн, что соответствует уровню 2016 года.

Грузы отправлялись преимущественно со станций Ларичиха, Камень-на-Оби, Рубцовск (Алтайский край), Белый Яр (Томская область) и Новокузнецк-Сортировочный (Кемеровская область) ЗСЖД в адрес грузополучателей РФ, а также на экспорт в страны Средней Азии и Ближнего Востока, Китай, Афганистан, Азербайджан.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России. В управлении ПГК - 134,6 тыс. ед