Почтовый поезд Москва - Владивосток с 1 октября будет курсировать ежедневно

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Собственный поезд ФГУП "Почта России" с 1 октября будет курсировать между Москвой и Владивостоком ежедневно, говорится в пресс-релизе унитарного госпредприятия.
"Парк "Почты России" насчитывает более 700 собственных вагонов, - сообщил гендиректор "Почты России" Николай Подгузов. - Ежедневное курсирование поезда Москва - Владивосток позволит на 2 дня сократить сроки доставки почтовых отправлений по железнодорожной магистрали из столицы на Дальний Восток и в обратном направлении".
В настоящее время почтовый поезд курсирует по четным дням.
Договоренность о ежедневном железнодорожном сообщении была достигнута между главой "Почты России" Николаем Подгузовым и президентом ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым в ходе двусторонней встречи.
Ранее "Почта России" и "Трансмашхолдинг" договорились о сотрудничестве в области разработки и поставок багажно-почтовых вагонов. В рамках соглашения "Почта России" планирует приобрести в 2017-2019 гг. около 300 новых вагонов в полном соответствии с действующим законодательством. Эти вагоны будут использоваться как на внутрироссийских маршрутах, так и для осуществления транзита международной почты из Китая в Европу по территории России.